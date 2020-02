in foto: Gelo a Roma – foto di repertorio

Sarà un fine settimana caratterizzato dall'alta pressione e dal bel tempo. Fino a venerdì pomeriggio, anche a Roma e nel Lazio, le temperature saranno rigidissime e potrebbero scendere anche al di sotto dello zero, ma da venerdì dovrebbero cominciare a risalire. Sabato 8 febbraio sarà una giornata caratterizzata dal bel tempo e temperature che torneranno a salire, mentre domenica 9 febbraio è previsto l'arrivo di nuvole in serata, ma non dovrebbero verificarsi precipitazioni. Lunedì potrebbe tornare la pioggia e le temperature, almeno secondo le previsioni aggiornate ad oggi, potrebbero continuare a risalire. La giornata più fredda della settimana dovrebbe essere quella di domani, venerdì 7 febbraio, quando a Roma sono previsti addirittura 3 gradi sotto zero all'alba.

Le previsioni del tempo: fine settimana caratterizzato dal bel tempo

Secondo i meteorologi del sito IlMeteo.it, nella giornata di sabato ci sarà molto sole su tutte le regioni italiane. "Il quadro termico non farà registrare grosse novità. Avremo un clima tutto sommato gradevole di giorno, ma ancora piuttosto freddo di notte, specie al Nord. La giornata di domenica sarà caratterizzata soprattutto da una maggiore ingerenza del pericolo nebbia che diverrà via via sempre più fitta sulla Val Padana. Sul resto del Paese il tempo si manterrà ancora tranquillo e in gran parte soleggiato anche se la persistenza dell'aria umida atlantica favorirà lo sviluppo di annuvolamenti irregolari al Nordovest e su alcuni tratti dell'area centrale tirrenica.

Temperature senza apprezzabili variazioni".