in foto: Foto di repertorio

Il primo fine settimana dalla riapertura del 18 maggio sarà caratterizzato da caldo e sole su praticamente tutte le regioni italiane. L'anticiclone delle Azzorre si sta posizionando in queste ore sul nostro Paese e porterà temperature in aumento soprattutto al nord e in alcune zone del centro. Per quanto riguarda la giornata di oggi, venerdì 22 maggio, "il cielo sarà poco nuvoloso o velato su tutto il Centro. Temperature minime in generale calo, massime in aumento. Venti deboli dai quadranti orientali. Mosso il Tirreno, da poco mosso a mosso il Canale di Sardegna".

Il meteo per Roma e per il Lazio: massime salgono a 28 gradi

Per il fine settimana le temperature massime arriveranno a toccare a Roma e nel Lazio i 28/29 gradi. Il cielo, inoltre, sarà sereno sia nella giornata di sabato 23 maggio che in quella di domenica 24 maggio. Ricordiamo che per il momento sulle spiagge del litorale sono consentite passeggiate, attività motorie e attività sportive in acqua come nuoto, surf, kite surf, canoa, vela in singolo. Non è ancora consentito prendere il sole sulla spiaggia. Gli stabilimenti balneari, ha disposto il governatore Zingaretti con un'ordinanza, potranno riaprire solo da venerdì 29 maggio. I controlli a Ostia e in generale sul litorale romano saranno intensificati nel corso del fine settimana per evitare assembramenti in spiaggia.

Per l'inizio della prossima settimana il tempo si manterrà sereno e le temperature massime saranno ancora alte. Per quanto riguarda le minime, si manterranno stabili intorno ai 14 gradi nelle ore più fredde della giornata.