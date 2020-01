in foto: Foto di repertorio

La seconda settimana del 2020 sarà caratterizzata, come la prima, dal vasto anticiclone che si è posizionato sul Mediterraneo e che ha portato bel tempo su tutta la penisola italiana. Nonostante l'anticiclone sub-tropicale, però, sono previsti l'arrivo di veloci temporali, anche se il Lazio dovrebbe salvarsi. Nell'immediato, per la giornata di domani, mercoledì 9 gennaio, e di dopodomani, giovedì 10 gennaio, è previsto bel tempo su tutta la regione e temperature che si manterranno fredde, sia per quanto riguarda le minime che le massime. Secondo il bollettino meteo della Protezione civile del Lazio, in questi due giorni non sono previsti fenomeni significativi per quanto riguarda le precipitazioni e neanche per quanto riguarda la variazione delle temperature. I valori massimi a Roma saranno intorno ai 13 gradi, mentre quelli minimi non scenderanno sotto i 4 gradi nelle ore più fredde della notte.

Le previsioni del tempo per il fine settimana

Secondo gli esperti del sito 3BMeteo.com "un vasto campo di alta pressione si estende dall'Europa occidentale verso est ed ingloba anche l'Italia. Va tuttavia segnalata una lieve ondulazione depressionaria in quota che dal Nord Europa affonda verso sud lungo il bordo destro dell'alta pressione e punta il Mediterraneo centrale, ma si tratta di infiltrazioni instabili molto modeste. Sostanzialmente il tempo sull'Italia si manterrà stabile nel corso della settimana, salvo qualche disturbo sulle isole maggiori. Ma il risvolto della medaglia sarà rappresentato dalle nebbie, che sulla Pianura Padana potranno risultare anche fitte limitando sensibilmente la visibilità e aumentando sensibilmente la concentrazione di smog".