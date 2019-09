in foto: foto di repertorio

È appena cominciata la prima settimana di settembre e già l'estate 2019 sembra essere alle spalle. Il maltempo ha interessato tutta la penisola nel corso del fine settimana e ci farà compagnia almeno fino a giovedì, con le temperature che subiranno un brusco calo. Le massime, infatti, non saliranno sopra i 25 gradi nelle ore più calde della giornata. Tra martedì 3 e mercoledì 4 settembre piogge e temporali si concentreranno soprattutto al centro-sud Italia e i venti freddi in arrivo da nord, come detto, faranno abbassare e di molto le temperature. Non sono esclusi altri fortissimi temporali a Roma e provincia come quelli degli ultimi due giorni. Per quanto riguarda il prossimo fine settimana, potrebbe essere caratterizzato da piogge e nuvole, non proprio giornate ideali per l'ultima giornata di mare dell'estate.

Previsioni meteo Roma settimana 2-8 settembre 2019

A Roma previsti temporali anche di forte intensità sia nella giornata di oggi, lunedì 2 settembre, che in quella di domani, 3 settembre, e in quella di dopodomani, mercoledì 4 settembre. Previsto un miglioramento nella giornata di giovedì, ma già da venerdì dovrebbero ritornare nuvole e temporali, che accompagneranno i romani almeno fino alla giornata di domenica 8 settembre. Ancora molto incerte le previsioni del tempo per la prossima settimana. Temperature in calo, con le massime che nella giornata di domenica 8 non saliranno sopra i 25 gradi e le temperature minime che, nel corso della notte, arriveranno a toccare anche i 16 gradi. Previsto, per il momento, un ulteriore calo dei valori nei primi giorni della prossima settimana.