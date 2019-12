in foto: Nuvole su Roma

Per domani, lunedì 16 dicembre, non sono previste precipitazioni sulla città di Roma e in generale su tutta la regione Lazio, le temperature si manterranno stabili, e cioè di qualche grado sopra la media del periodo, i venti localmente forti meridionali sui settori costieri e i mari molto mossi. I temporali, però, torneranno presto. Un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche è previsto infatti per venerdì e il prossimo fine settimana potrebbe essere caratterizzato da pioggia e maltempo.

Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it bisognerà prestare massima attenzione alla giornata di venerdì 20 dicembre (anche se le previsioni sono ancora incerte). Un vortice di bassa pressione arriverà prima al nord e poi al centro sud. "La forte fase di maltempo si estenderà poi in serata anche alle aree tirreniche con improvvisi rovesci e nubifragi che potrebbero colpire tutto il Lazio, la città di Roma, per poi proseguire la loro corsa verso la Campania e la Calabria tirrenica. Successivamente avremo un sabato ancora molto instabile sul settore tirrenico mentre sul resto del Paese si attiverà un graduale miglioramento che potrebbe regalarci una domenica più tranquilla".

Le previsioni del tempo su Roma

Domani, lunedì 16 dicembre, previsto tempo variabile sulla città di Roma, con nuvole sparse nel corso della mattinata e cielo sereno nel corso del pomeriggio e della sera. Martedì cielo sereno o poco nuvoloso, con annuvolamenti in serata. Mercoledì e giovedì potrebbero arrivare le prime piogge che, come anticipato, potrebbero intensificarsi a partire da venerdì e nel corso del fine settimana.