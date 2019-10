in foto: Pioggia a Roma – foto di repertorio

Per domani previsto l'arrivo sull'Italia di una breve ma intensa perturbazione, che porterà temporali soprattutto al centro nord Italia. La perturbazione arriverà da nord ovest, dal mar Tirreno, e colpirà soprattutto la Corsica, la Sardegna, la Liguria, il Piemonte e la Lombardia. Quando arriverà sulle regioni centrali, nel corso della serata di domani, giovedì 24 ottobre, il fronte avrà perso di intensità e sicuramente domani non toccherà le regioni del sud, che continueranno ad essere soleggiate e a presentare temperature al di sopra della media stagionale.

Allerta maltempo a Roma, previsti temporali domani 24 ottobre

Per la giornata di domani sono previste a Roma molte nuvole, con temporali anche di forte intensità la sera. Le temperature saranno comprese tra 16 e 23 gradi. Secondo il bollettino meteo della Protezione civile del Lazio, dovrebbero verificarsi precipitazioni "da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulle zone settentrionali con quantitativi cumulati moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulle restanti zone con quantitativi cumulati da deboli a moderate".

Weekend, in arrivo ‘fiammata africana'

Il maltempo durerà molto poco, perché per il prossimo fine settimana, sabato 26 e domenica 27 ottobre, è previsto l'arrivo di un'eccezionale fiammata africana, come la definiscono gli esperti del sito IlMeteo.it. Secondo loro, sembrerà quasi di trovarsi, date le temperature, nel mese di agosto. I valori delle massime, infatti, supereranno i 25 gradi in tutte le regioni del centro sud Italia.

in foto: I temporali previsti per domani, 24 ottobre