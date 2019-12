Le previsioni meteo a Roma per Capodanno registrano cielo sereno e temperature primaverili. Una fine e un inizio all'insegna del bel tempo, con il sole che brillerà per l'intero arco delle giornate di martedì 31 dicembre e mercoledì primo gennaio. Buone notizie per romani e turisti che hanno in un programma di trascorrere all'aperto la notte di San Silvestro nella Città Eterna, per brindare in una delle piazze della Capitale o al concerto in cartellone al Circo Massimo. Quest'anno sarà particolarmente piacevole festeggiare all'aria aperta, come anticipano gli esperti de Il Meteo.it, "grazie alla travolgente rimonta dell'alta pressione di matrice azzorriana e in parte africana che si estenderà su tutto il bacino del Mediterraneo centro-occidentale da lunedì 30 dicembre. Uno scudo imponente che ci proteggerà dalle ondate di freddo e dal maltempo in discesa dal Nord Europa".

Le previsioni meteo per il 31 dicembre, l'ultimo dell'anno

Martedì 31 dicembre a Roma il tempo sarà bello e soleggiato, così come sugli altri capoluoghi del Lazio. Sulla Capitale il cielo sarà sereno di notte, poco nuvoloso al mattino, sereno nel pomeriggio e poco nuvoloso di sera. Le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà debole o moderato. Le temperature a Roma oscilleranno tra minime di 2 e massime di 10 centigradi.

Previsioni meteo Roma a Capodanno, primo gennaio

Mercoledì 1 gennaio il tempo si manterrà bello su Roma e sul Lazio, facendoci godere una notte di San Silvestro senza pioggia né maltempo. Sulla Capitale ci saranno poche nubi in cielo durante e dopo il brindisi della mezzanotte che segnerà l'inizio del nuovo anno. Poi il cielo si manterrà sereno per l'intero arco della giornata. Le temperature a Roma oscilleranno tra minime di 4 e massime di 12 centigradi.