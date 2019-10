in foto: Foto di repertorio

Fra una settimana le condizioni meteorologiche potrebbero cambiare in modo assolutamente inaspettato: non sarà il maltempo autunnale a caratterizzarla, ma, forse, l'arrivo di un anticiclone che porterà caldo estivo e sole su tutte le regioni del centro sud Italia. Questo è quanto prevedono gli esperti del sito IlMeteo.it, le cui previsioni sono ancora incerte, ma per ora modelli meteorologici sembrerebbero avvalorare questa ipotesi. Dopo il passaggio di una veloce perturbazione nel weekend, la prossima settimana potrebbero arrivare venti caldi dal nord Africa, che porteranno sole e temperature molto al di sopra rispetto alle medie del periodo, soprattutto nelle regioni del centro e del sud Italia. Previsti 30 gradi al sud e 26/27 gradi al centro e in particolare a Roma.

Le previsioni: caldo africano in arrivo nel centro Italia

Per gli esperti de IlMeteo.it, "ci troveremo con un'Italia divisa in due. Il Nord, specie l'area occidentale e la Toscana, vivranno un periodo di maggior instabilità, con temperature, sia pure in lieve aumento, meno elevate rispetto al resto delle regioni centro-meridionali. Su queste ultime, infatti, l'atmosfera non si limiterà a rimanere solo stabile, ma subirà un deciso riscaldamento con picchi termici che torneranno a toccare punte prossime ai 30°C su alcuni tratti del Sud e fino a 26/27°C al Centro, come ad esempio a Roma".

Facendo un passo indietro, per il fine settimana è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione sulla penisola, ma al momento non sono previste precipitazioni (al contrario di quanto previsto nei giorni scorsi) sulla città di Roma e in generale sul Lazio.