in foto: foto di repertorio

Piove sulla capitale. Dopo l'ora di pranzo di oggi – domenica 1 settembre – nuvoloni neri hanno coperto il cielo su Roma e provincia, con fulmini e scrosci di pioggia. Ma il peggio potrebbe ancora arrivare: per il pomeriggio e per la serata di oggi il Centro Funzionale Regionale del Lazio della Protezione Civile, ha infatti emesso un bollettino di condizioni meteorologiche avverse per possibili rovesci a carattere temporalesco su tutta la regione. "Criticità Codice Giallo (Ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali su tutte le Zone di Allerta della Regione, dal primo pomeriggio di domenica 1 settembre 2019, e per le successive 6 – 9 ore. È stato diramato un Allertamento del sistema di protezione civile regionale (Allerta meteo-idro DPC), (Bollettini, Avvisi, Allertamenti, Zone di Allerta di appartenenza dei vari Comuni della Regione Lazio")", si legge in una nota

Previsioni meteo Roma e Lazio settimana 2-8 settembre

Ma dalla prossima settimana le condizioni meteorologiche vedranno una svolta netta su tutta la Penisola, e Roma e il Lazio non saranno da meno. Tutta la settimana sarà all'insegna del maltempo, a cominciare da lunedì 2 e martedì 3 settembre quando è previsto cielo coperto e precipitazioni, anche intense. Ma piogge e temporali saranno accompagnati anche da un brusco abbassamento delle temperature sia minime che massime, fino a dieci gradi, in particolare nella seconda metà della settimana. Con l'inizio di settembre sembra così tempo di salutare con il mese di agosto anche l'estate.