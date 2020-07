in foto: (La Presse)

Le previsioni del meteo a Roma per giovedì 9 luglio registrano sole e caldo e temperature fino a massime fino a 37 centigradi. Per la giornata di domani si attende aria bollente, ciò grazie all'influenza dell'alta pressione e dell'anticiclone africano, che imperverserà indisturbato sulla Capitale e sul Lazio, fino al weekend di sabato 11 e domenica 12 luglio. Ad attenderci per domani e per i prossimi giorni sarà una stabilità atmosferica, un quadro metereologico che resterà invariato, con precipitazioni assenti, vento debole o moderato.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, giovedì 9 luglio

Domani, giovedì 9 luglio, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo bello, con sole e caldo, per tutto l'arco della giornata, con qualche leggero ma innocuo annuvolamento e precipitazioni assenti. Le temperature oscilleranno tra minime di 18 e massime che andranno ben oltre i 30 centigradi, con punte massime che potrebbero raggiungere i 37. Situazione analga negli altri capoluoghi di provincia: anche nel resto del Lazio saranno giornate davvero roventi.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 10 e domenica 11 luglio

Il secondo weekend di luglio sarà all'insegna del bel tempo, con sole e caldo, un'occasione per concedersi qualche ora al mare all'insegna del relax. L'anticilone africano non ci abbandonerà nemmeno nel fine settimana, continuando a stringerci nella sua morsa rovente. Sabato 11 luglio si registra sole e caldo, con temperature che nella Capitale oscilleranno tra i 18 e i 32 centigradi. Stessa situazione in vista per domenica 12 luglio.