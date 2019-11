in foto: foto di repertorio

Domani, giovedì 6 novembre, il maltempo concederà una tregua alle regioni del centro Italia. Presto, però, i temporali torneranno a bagnare l'intera penisola. Per domani a Roma è prevista una giornata prevalentemente soleggiata con venti deboli e temperature comprese tra i 12 e i 19 gradi.

Torna il maltempo, ecco quando

Le piogge però torneranno praticamente subito, a partire dalla giornata di dopodomani, venerdì 8 novembre. In quella giornata sono previsti temporali fortissimi durante tutto l'arco della giornata, soprattutto nel corso della tarda mattinata e nel corso del primo pomeriggio. Piogge, ma meno intense, anche nel corso della giornata di sabato 9 novembre e nella giornata di domenica 10, per un fine settimana che sarà caratterizzato, quindi, da un forte maltempo sull'intera regione.

Il tempo a Roma, piogge forti venerdì

Da venerdì 8 novembre, spiegano gli esperti del sito di previsioni meteo IlMeteo.it, arriverà un'altra forte perturbazione sull'Italia. In tarda mattinata raggiungerà anche il centro sud e in particolare il versante tirrenico, "soprattutto il Lazio, con rischio anche per la città di Roma tra il pomeriggio e la serata quando forti piogge raggiungeranno inoltre la Campania e le coste tirreniche calabresi. Il forte maltempo si andrà attenuando gradualmente solo nel corso della notte su sabato. Da segnalare anche un deciso calo delle temperature. specialmente al Centro-Nord". Come detto, nel corso del fine settimana la perturbazione dovrebbe perdere di intensità rispetto alla giornata di venerdì, ma le piogge certamente non mancheranno.