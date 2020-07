Le previsioni del meteo a Roma per martedì 7 luglio registrano sole, caldo e temperature oltre i 30 centigradi. La seconda settimana di luglio si apre all'insegna del bel tempo, dopo un weekend di instabilità, e si manterrà soleggiata, senza particolari cambiamenti e le precipitazioni saranno assenti. Ciò grazie all'influenza dell'anticiclone africano, che porterà un'aria davvero rovente, con afa di giorno e notti piuttosto calde. La pioggia e i temporali di sabato sulla Capitale e sul Lazio hanno concesso un timido refrigerio, portando, anche se per poco, aria più fresca, che ci ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai romani dopo la calura delle giornate precedenti. Brevi battute d'arresto che, come annunciano gli esperti, caratterizzeranno l'estate 2020, calda ma non rovente e senza pioggia, come lo sono state quelle degli scorsi anni. Bel tempo in vista anche nel weekend di sabato 11 e domenica 12 luglio.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, martedì 7 luglio

Domani, martedì 7 luglio, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano bel tempo. Sulla Capitale brillerà il sole per tutto l'arco della giornata, con temperature comprese tra minime di 19 e massime di 33 centigradi. Sole e valori alti anche sul resto dei capoluoghi del Lazio.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 11 e domenica 12 luglio

Il weekend di sabato e domenica sarà all'insegna del bel tempo, con sole e caldo, occasione per concedersi passeggiate, gite fuori porta o giornate al mare. Sabato 11 luglio a Roma gli esperti prevedono un tempo sereno e soleggiato con temperature previste tra 18 e 33 centigradi. Tempo bello, con valori leggermente inferiori nel resto del territorio della Regione. Nessun cambiamento in vista per domenica 12 luglio a Roma, con temperature previste tra 19 e 33 centigradi. Situazione analoga nel resto dei capoluoghi di provincia.