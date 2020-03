in foto: Immagine di repertorio

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 7 e domenica 8 marzo registrano un weekend all'insegna della forte instabilità. Come spiegano gli esperti de IlMeteo.it, "lo spostamento verso est di un vortice di bassa pressione sarà alla base di un quadro meteorologico ancora incerto e che si manterrà tale ancora per i prossimi giorni". Le temperature resteranno pressoché ancora invariate, mentre a partire dalla prossima settimana torna si prevede un ritorno del caldo anomalo che ha caratterizzato le scorse settimane e che prepararerà il nostro Paese all'ingresso della primavera.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, sabato 7 marzo

Domani, sabato 7 marzo, le previsioni del meteo a Roma registrano temporali alternati a schiarite. Mentre il tempo al mattino si manterrà piuttosto stabile, i rovesci arriveranno a partire dal pomeriggio. Le temperature nella Capitale oscilleranno tra minime di 5 e massime di 16 centigradi. Il tempo sarà instabile e tendenzialmente brutto anche sul resto dei capoluoghi di provincia, con temporali alternati a schiarite su Frosinone, pioggia e schiarite su Latina, cielo poco nuvoloso o con nubi sparse su Viterbo e Rieti.

Le previsioni per domenica 8 marzo

Il maltempo si protrarrà fino alla prima parte del weekend. A partire da domenica 8 marzo invece le previsioni del meteo a Roma registrano un progressivo miglioramento. Sulla Capitale e sul Lazio brillerà il solo per tutto l'arco della giornata. Su Roma

Nessuna particolare variazione riguardo alle temperature, che si manterranno stabili, senza registrare particolari variazioni. Stessa situazione sugli altri capoluoghi di provincia.