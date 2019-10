Le previsioni meteo Roma per il 4 ottobre registrano tempo bello, con temperature in calo, comprese tra minime di 6 e massime di 23 centigradi. L'uragano Lorenzo ha perso influenza sull'Italia e si sta dirigendo verso il Regno Unito. Il cielo sarà generalmente poco nuvoloso sul Lazio, con precipitazioni pressoché assenti, se non localizzate e transitorie. Il quadro metereologico sta subendo un progressivo cambiamento, come previsto dagli esperti ottobre sarà infatti un mese caratterizzato da forte instabilità, si attendono pioggia, grandine e temporali. Tuttavia durante il primo fine settimana il tempo non subirà ancora fenomeni significativi.

Per venerdì 4 ottobre le previsioni annunciano sole e poche nuvole

Venerdì 4 ottobre su Roma e sugli altri capoluoghi del Lazio splenderà il sole, con poche nuvole in cielo. Le nubi si concentreranno specialmente sulla Capitale, su Viterbo e Rieti, mentre su Frosinone e Latina splenderà il sole. Nella Capitale la colonnina di mercurio oscillerà tra gli 8 e i 23 centigradi, in leggera diminuzione rispetto ai giorni scorsi. La prossima settimana ci attende un nuovo peggioramento, con pioggia, grandine e temporali e un brusco calo delle temperature.

Come sarà il tempo sabato e domenica

La prima settimana di ottobre dovrebbe concludersi senza rilevanti precipitazioni a Roma e nel Lazio. Una temporanea tregua dal maltempo che ci concederà un weekend ancora adatto per trascorrere qualche ora all'aria aperta, da dedicare a passeggiate o gite fuori porta. Sabato il cielo sarà poco nuvoloso su Roma e Latina, con nubi sparse su Rieti e Viterbo, mentre a Frosinone potrebbero registrarsi piogge isolate. Domenica il cielo sarà sereno e soleggiato su Roma e Viterbo, nubi sparse su Frosinone, Latina e Rieti.