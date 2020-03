Le previsioni del meteo a Roma per domani, mercoledì 4 marzo, registrano cielo poco nuvoloso. Una pausa al maltempo, seppur breve, in una settimana come quella che stiamo vivendo, all'insegna dell'instabilità, a causa dell'azione di un vortice di passa pressione. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, oscilleranno tra minime di 4 e massime di 15 centigradi. Una nuova perturbazione arriverà già a partire da giovedì, portando nuovamente sulla Capitale e sul Lazio pioggia e temporali. Sembra che la primavera, ormai annunciata dal sole e dal clima mite di cui abbiamo goduto a gennaio e febbraio, abbia subito un improvviso arresto. Il maltempo ha fatto irruzione, portando precipitazioni, anche a carattere temporalesco, sparse sul territorio regionale, e forte vento, che oggi ha richiesto soppressioni nei collegamenti Laziomar con le Isole Pontine.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, mercoledì 4 marzo

Domani, mercoledì 4 marzo, le previsioni del meteo a Roma registrano un tempo che si manterrà abbastanza stabile per tutto l'arco della giornata, con cielo poco nuvoloso o coperto sulla Capitale e nessuna particolare variazione alla colonnina di mercurio. Stessa situazione riguarderà gli altri capoluoghi del Lazio. Non dovrebbero verificarsi precipitazioni.

Le previsioni del meteo a Roma per il weekend di sabato 7 e domenica 8 marzo

Le previsioni del meteo a Roma per il weekend promettono ad oggi tempo stabile, tranne qualche precipitazione che potrebbe registrarsi nel corso del pomeriggio o della serata di sabato. Il 7 marzo sulla Capitale il cielo sarà poco nuvoloso o coperto, mentre nella seconda parte della giornata si attendono rovesci. Domenica 8 marzo il quadro meteorologico registrerà un progressivo miglioramento, con cielo sereno o poco nuvoloso.