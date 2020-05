Le previsioni del meteo a Roma per lunedì 4 maggio registrano sole e temperature al di sopra dei 20 centigradi. Maggio inizia con un caldo prepotente, la bella stagione si manifesterà in tutta la sua bellezza, accompagnandoci nella ripartenza in occasione della fase 2, che vedrà la popolazione di Roma e del Lazio, come del resto d'Italia, vivere giornate di transizione, sperimentali, che metteranno alla prova il Paese su diversi fronti dopo il lockdown. Ciò che vivremo durante l'arco della settimana che sta per iniziare sarà un anticipo dell'estate, con valori che, grazie all'alta pressione, raggiungeranno punte ben oltre i 20 centigradi, nelle ore più calde, specialmente in città.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, 4 maggio

Domani, lunedì 4 maggio, le previsioni del meteo a Roma registrano sole e caldo, per tutto l'arco della giornata. Nella Capitale il cielo sarà sereno senza nuvole, dal mattino fino alla sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 9 e massime di 23 centigradi. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia.

Le previsioni per la settimana dal 4 al 10 maggio

Per la settimana che va da lunedì 4 a domenica 10 maggio le previsioni del meteo a Roma registrano l'influneza di un intenso anticilone africano sull'Italia e sulle regioni centrali, che porterà sole e temperature praticamente estive, con punte che potranno sfiorare i 28/30 centigradi nelle ore più calde della giornata. Il bel tempo agirà indisturbato nelle giornate di lunedì e martedì, mentre a partire da mercoledì arriverà aria più fresca dall'Europa dell'Est, che raggiungerà anche le zone interne del Lazio. Giovedì, venerdì e sabato tempo stabile e soleggiato mentre nella seconda parte del weekend, domenica, si attende l'arrivo di un ciclone, che potrebbe potrebbe portare il maltempo.