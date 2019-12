in foto: foto di repertorio

Le previsioni meteo a Roma per mercoledì 4 dicembre registrano l'arrivo del freddo e dei venti di Tramontana. L'inverno è ormai alle porte ed è pronto ad imperversare sull'Italia e sul Lazio. Domani il tempo sarà generalmente bello, con cielo poco nuvoloso e sole. Una tregua al maltempo che a inizio settimana, come atteso, ha messo in ginocchio la Capitale, con strade allagate, stazioni della metropolitana chiuse e difficoltà al traffico. Come prevedono gli esperti de Il Meteo.it, la giornata di domani sarà essenzialmente soleggiata. Tuttavia, avvertono, oltre alla persistenza della Bora, giungeranno anche i venti di Tramontana, che arriveranno a lambire anche le regioni centrali tirreniche.

Le previsioni meteo a Roma per domani, mercoledì 4 dicembre

Domani a Roma le previsioni meteo registrano tempo bello, con poche nuvole o soleggiato per tutto l'arco della giornata. Stesso discorso vale per gli altri capoluoghi di provincia. Non si attendono invece precipitazioni. Il vento soffierà debole o moderato, con temperature fortemente in calo. Il cambiamento più interessante riguarda le minime, per le quali ci registrerà un vero e proprio crollo. Ma già a partire da giovedì mattina ci sarà un nuovo cambio di circolazione dovuto alla presenza di un vortice di bassa pressione.

Previsioni meteo Roma 4 dicembre: temperature in calo

A Roma e Latina le minime resteranno piuttosto buone, nella Capitale si attesteranno sui 9 centigradi con massime di 15 mentre nel capoluogo pontino a minime di 10 e massime di 16 centigradi. Minime in calo anche a Frosinone, con 6 centigradi e massime di 13 centigradi. Le minime più basse si registreranno a Rieti, con 2 centigradi e a Viterbo, dove arriveranno a toccare lo zero.