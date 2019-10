Le previsioni meteo Roma per il 3 ottobre registrano sole e caldo, con temperature fino a 25 centigradi. Buone notizie per giovedì: il cielo tornerà sereno sulla Capitale e sul Lazio, dopo la breve ondata di maltempo durante la quale la protezione civile ha diramato il bollettino di allerta meteo di criticità idrogeologica e idraulica codice giallo. Dopo un passeggero transito di pioggia, grandine e temporali, già a partire dal tardo pomeriggio e in serata, il tempo è progressivamente migliorato e le previsioni per domani sono buone.

Per giovedì 3 ottobre, le previsioni annunciano sole e caldo

Giovedì 3 ottobre su Roma e gli altri capoluoghi del Lazio splenderà il sole, un'eccezione sarà Frosinone, dove sono previste nubi sparse con piogge isolate nell'arco della giornata. A Viterbo, Rieti e Latina non dovrebbero registrarsi precipitazioni. Le temperature che si attendono nel Lazio per la giornata di domani oscilleranno tra minime di 9 e massime di 25 centigradi, previste specialmente a Roma, mentre nelle altre città saranno leggermente inferiori.

Come sarà il tempo venerdì

Gli esperti ci avevano avvisati: ottobre sarà il mese dell'instabilità e delle grandi piogge. Tuttavia secondo le previsioni meteo la settimana dovrebbe concludersi senza ulteriori precipitazioni nel Lazio. Venerdì inaugurerà il weekend con cielo poco nuvoloso e nubi sparse a Roma e sugli altri capoluoghi di provincia, quando la colonnina di mercurio si attesterà su massime di 20 centigradi o poco superiori. Leggero ma temporaneo peggioramento, ancora in fase di valutazione, mentre domenica ci attende di nuovo il sole.