in foto: Immagine di repertorio

Le previsioni del meteo a Roma per martedì 3 marzo registrano pioggia e temporali. La prima di marzo sarà una settimana all'insegna della forte instabilità diffusa sulle regioni centrali e sul Lazio, dove imperverserà il maltempo, concedendo solo brevi pause e portando con sé precipitazioni a carattere temporalesco. Come previsto dagli esperti de IlMeto.it, siamo di fronte a un quadro meteorologico provocato dalla perdita d'influenza dell'alta pressione e dall'imperversare di un flusso perturbato artico, responsabile del peggioramento. Un nuovo ciclone porterà infatti non solo pioggia e temporali, ma anche nubifragi e, a certe altitudini, anche la neve. Le temperature sono in calo rispetto alle scorse settimane.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, martedì 3 marzo

Domani, martedì 3 marzo, le previsioni del meteo a Roma registrano il ritorno del maltempo, con una settima all'insegna della forte instabilità. Nel dettaglio sulla Capitale, a partite dalla notte, fino a sera, per tutto l'arco della giornata, pioggia e temporali si alterneranno a brevi schiarite, con venti moderati di Libeccio. La colonnina di mercurio oscillerà tra minime di 7 e massime di 12 centigradi, almeno 5 centigradi al di sotto delle punte massime registrate nelle scorse settimane di bel tempo e sole. Stessa situazione sugli altri capoluoghi di provincia, con pioggia e temporali alternati a schiarite.

Le previsioni del meteo a Roma per il weekend del 7 e 8 marzo

È ancora presto per parlare delle previsioni del meteo a Roma per il weekend e per avere informazioni più precise è necessario attendere ancora qualche giorno. Il meteo tuttavia fa presagire un tempo piuttosto incerto. La giornata di sabato 8 marzo potrebbe rivelarsi ancora fortemente perturbata, con pioggia nel pomeriggio e temperature comprese tra 5 e 13 centigradi. Domenica 8 marzo dovrebbe registrarsi un miglioramento, con la rimonta del bel tempo, ma per esserne certi bisogna ancora attendere.