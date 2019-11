Le previsioni meteo a Roma per venerdì 29 novembre registrano cielo poco nuvoloso e precipitazioni assenti. Domani ci attende una pausa dal maltempo, la seconda della settimana. Dopo l'arrivo di un vortice di bassa pressione che ieri ha imperversato sulla Capitale e sul Lazio, le condizioni meteorologiche dovrebbero migliorare nel fine settimana, l'ultimo del mese di novembre. Le precipitazioni saranno scarse o assenti anche negli altri capoluoghi di provincia. Nella Capitale le temperature oscilleranno tra minime di 13 e massime di 17 centigradi. Forse i romani potranno godere di qualche ora di sole e concedersi così giri in città o passeggiate fuori porta, durante un fine settimana senza pioggia. Una tregua al maltempo che tuttavia non è destinata a durare: un nuovo peggioramento è previsto già a partire dalla serata di domenica e si protrarrà almeno fino ai primi giorni della prossima settimana.

Le previsioni meteo per domani, venerdì 29 novembre

Domani, venerdì 29 novembre le previsioni meteo a Roma registrano cielo poco nuvoloso durante tutto l'arco della giornata. Le precipitazioni saranno assenti, possibile pioggia debole attesa per la sera. Piogge isolate anche a Rieti e Frosinone, maltempo a Latina, con precipitazioni anche a carattere temporalesco, mentre a Viterbo splenderà il sole. Il vento sarà moderato.

Le previsioni meteo per il weekend di sabato 30 e domenica primo dicembre

Con l'avvicinarsi del fine settimana, gli esperti de Il Meteo.it hanno evidenziato un lieve miglioramento complessivo del quadro meteorologico, con precipitazioni deboli o del tutto assenti su gran parte del territorio del Lazio. Sabato 30 novembre a Roma il cielo sarà sereno e brillerà il sole per tutto l'arco della giornata. Le temperature inizieranno a calare, con minime che toccheranno i 13 centigradi e arriveranno i venti di Tramontana. Domenica primo dicembre sulla Capitale il cielo sarà poco nuvoloso di notte, sereno al mattino, per peggiorare nuovamente nel corso del pomeriggio, con il ritorno delle nuvole che lo renderanno coperto in serata.