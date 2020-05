in foto: Foto di repertorio

Le previsioni del meteo a Roma per domani, venerdì 29 maggio, giornata di allerta, registrano il ritorno del maltempo, con temporali alternati a schiarite. Un peggioramento interesserà il Lazio già a partire dalla giornata di giovedì, con cielo coperto o nuvoloso sulla gran parte delle regioni centrali, con un peggioramento atteso in serata e durante la notte. Le temperature registreranno un calo rispetto ai valori registrati nei giorni scorsi e oscilleranno tra i 14 e i 22 centigradi nella Capitale. Una fase di maltempo quella in vista per domani, che, come annunciano gli esperti, si protrarrà anche nei prossimi giorni.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, venerdì 29 maggio

Domani, venerdì 29 maggio, le previsioni del meteo a Roma registrano maltempo. Nel dettaglio, il cielo sarà coperto durante la notte, poco nuvoloso al mattino, con vento debole o moderato. Pioggia e temporali inizieranno a fare capolino a partire dal pomeriggio, quando precipitazioni moderate si alterneranno a schiarite, fino a sera, quando il cielo tornerà progressivamente a rasserenarsi, con qualche nube sparsa. Le temperature oscilleranno tra minime di 14 e massime di 22 centigradi. Situazione simile sul resto dei capoluoghi del Lazio, con pioggia e schiarite su Frosinone e Latina, temporali e schiarite su Rieti e Viterbo.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 30 e domenica 31 maggio

Le previsioni del meteo a Roma per il weekend registrano un tempo instabile, con possibili precipitazioni. Sabato 30 maggio sulla Capitale si segnala nebbia al mattino, con nubi sparse nella prima parte della giornata e temporali accompagnati da pioggia di debole intensità, alternati a schiarite. Miglioramento alla sera. Domanica 31 maggio, ultimo giorno del mese, ancora nebbia al mattino, con cielo poco sereno o nuvoloso durante l'arco della giornata. Temperature stabili senza particolari variazioni. Tempo bello anche nel resto del Lazio.