Previsioni meteo Roma 29 gennaio: bel tempo e sole, temperature in aumento

Sole o cielo poco nuvoloso sono le previsioni del meteo per domani, mercoledì 29 gennaio. Un clima mite e temperature al di sopra della media stagionale grazie alla rimonta dell’anticiclone, che spazzerà via per alcuni giorni la bassa pressione. Nuovo peggioramento in vista nel weekend di sabato 1 e domenica 2 febbraio.