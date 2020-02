Le previsioni del meteo a Roma per il 29 febbraio e 1 marzo registrano un fine settimana all'insegna dell'instabilità. Mentre la giornata di sabato presenterà ancora cielo sereno e sole, domenica a farla da padrona sarà la pioggia, accompagnata da temporali sparsi nel Lazio. Una brusca inversione di rotta a causa della perdità d'influenza dell'alta pressione sul nostro Pese e sulle regioni centrali. L'arrivo di un flusso nord-atlatico sta portando un fronte fortemente perturbato, che come spiegano gli esperti de IlMeteo.it, interesserà la Capitale e il Lazio nel fine settimana. Le temperature sono in calo rispetto ai valori registrati nelle ultime settimane, con vento moderato. Marzo inizierà con una seconda perturbazione che arriverà sull'Italia già a partire da lunedì.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, sabato 29 febbraio

Domani, sabato 29 febbraio, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo bello, con cielo sereno, sole e temperature che oscilleranno tra minime di 4 e massime di 15 centigradi. Sulla Capitale sarà poco nuvoloso di notte, al mattino e nel corso del pomeriggio, quando le nuvole inizieranno a farsi più minacciose. Cielo poco nuvoloso o con nubi sparse anche nel resto dei capoluoghi di provincia. Si attendono venti che soffieranno con moderata intensità sul basso Tirreno.

Le previsioni del meteo a Roma per domenica 1 marzo

Domenica 1 marzo le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio annunciano un quadro meteorologico in progressivo peggioramento, con il ritorno del matempo, che porterà pioggia e temporali. La colonnina di mercorio subirà un abbassamento anche se contenuto, con minime di 8 e massime di 15 centigradi nella Capitale. Su Roma si attende cielo coperto di notte e al mattino, pioggia debole nel pomeriggio e di sera. Pioggia attesa anche su Viterbo e Latina, temporali su Rieti e Frosinone.