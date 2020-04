Le previsioni del meteo a Roma per mercoledì 29 aprile registrano il ritorno del sole, con cielo poco nuvoloso e temperature in aumento. Terminerà già domani la breve pausa alla bella stagione, con un passaggio veloce di una perturbazione che imperverserà nelle prossime ore sulla Caitale e sul Lazio, portando pioggia e temporali, una giornata di allerta meteo codice giallo, con particolare attezione ai bacini interni e alle zone costiere. Domani il tempo su Roma sarà invece essenzialmente bello per tutto l'arco della giornata, con il sole che tornerà a brillare nel cielo. Stesso discorso per gli altri capoluoghi del Lazio. Il tempo continuerà a mantenersi bello per tutto il resto della settimana, venerdì 1 maggio e nel weekend di sabato 2 e domenica 3 maggio.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, mercoledì 29 aprile

Domani, mercoledì 29 aprile, le previsioni del meteo a Roma registrano il ritorno del bel tempo, con temperature che oscilleranno tra minime di 12 e massime di 21 centigradi. Sulla Capitale di notte potrebbero verificarsi ancora precipitazioni, seppur deboli, nubi sparse al mattino, cielo poco nuvoloso il pomeriggio e sereno di sera. Situazione simile nel resto del Lazio, tranne che a Rieti, dove continuerà a cadere la pioggia, alternata a schiarite.

Le previsioni del meteo a Roma per il 1 maggio

Le previsioni del meteo a Roma per venerdì 1 maggio preannunciano una giornata all'insegna del sole, che brillerà indisturbato sul cielo della Capitale dall'alba al tramonto. Ciò grazie all'influenza dell'alta pressione di origine africana, che farà alzare la colonnina di mercurio. I valori che si potranno registrare, specialmente in città sono in aumento: a Roma le massime supereranno i 20 centigradi. Cielo sereno o poco nuvoloso anche sul resto dei capoluoghi del Lazio.