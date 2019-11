Le previsioni meteo a Roma per giovedì 28 novembre registrano pioggia e temporali. La protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo nella Capitale e nel Lazio a partire dal pomeriggio di domani e per le successive 6-12 ore. La criticità prevista è di codice giallo per rischio idrogeologico. Ad attenderci una nuova ondata di maltempo che imperverserà sull'Italia e sulle regioni centrali, a causa dell'arrivo di un nuovo ciclone. Come spiegano gli esperti de Il Meteo.it, la perturbazione giovedì 28 novembre si concentrerà particolarmente al centro e sul versante tirrenico, trasportata dai venti di Libeccio.

Allerta meteo a Roma domani, giovedì 28 novembre

Allerta meteo a Roma e nel Lazio domani, giovedì 28 novembre sulle seguenti zone: bacini costieri Nord, bacino Medio Tevere, appennino di Rieti, Roma, Aniene, bacini costieri Sud, bacino del Liri. Si attendono nella Capitale e in tutto il territorio della Regione precipitazioni a carattere di rovescio o temporale. Sorvegliati speciali il litorale e i corsi d'acqua.

Previsioni meteo a Roma per domani, giovedì 28 novembre

Domani le previsioni meteo a Roma registrano un peggioramento del quadro meteorologico, che apparirà per tutto l'arco della giornata fortemente perturbato. Nella Capitale al mattino sono previste nubi sparse, ma il cielo diventerà coperto già a partire dalla tarda mattinata, mentre ne pomeriggio cadrà la pioggia, accompagnata da possibili temporali. Maltempo anche negli altri capoluoghi del Lazio, come Frosinone, Latina e Rieti, dove i temporali si alterneranno a parziali schiarite. Nubi sparse con isolate piogge a Viterbo. Le temperature a Roma oscilleranno tra minime di 14 e massime di 17 centigradi.