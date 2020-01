Le previsioni del meteo a Roma per il 28 gennaio registrano il transito di una nuova perturbazione, che tuttavia non dovrebbe portare pioggia nel Lazio mentre altrove è prevista sulle regioni centrali. Martedì il quadro meteorologico dovrebbe mantenersi piuttosto stabile sulla Capitale, con ampie schiarite e precipitazioni assenti o di live intensità. Una settimana quella che va da lunedì 27 gennaio a domenica 2 febbraio durante la quale assisteremo a un progressivo miglioramento. Il vortice di bassa pressione perderà infatti intensità, lasciando nuovamente il posto all'anticiclone che porterà un clima decisamente più mite sul nostro Paese e valori al di sopra della media stagionale. Cambio di rotta a partire da mercoledì, con la rimonta dell'alta pressione, che porterà una discreta stabilità e un aumento delle temperature.

Le previsioni meteo Roma e Lazio per domani, martedì 28 gennaio

Domani, martedì 28 gennaio, le previsioni meteo a Roma registrano cielo poco nuvoloso di notte, nubi sparse al mattino e di pomeriggio e cielo poco nuvoloso di sera. Simile il quadro meteorologico nel resto del Lazio, con cielo parzialmente coperto su Viterbo, Latina e Frosinone, mentre a Rieti si alterneranno pioggia e schiarite. Le temperature oscilleranno tra minime di 5 e massime di 15 centigradi.

Le previsioni meteo per il weekend, sabato 1 e domenica 2 febbraio

Le previsioni del meteo per il prossimo weekend registrano un parziale ritorno del maltempo, con cielo coperto e un lieve calo delle temperature. Sabato 1 febbraio su Roma si attendono nubi, così come nel resto del Lazio. Il cielo sarà coperto anche su Viterbo, mentre su Rieti, Latina e Frosinone, si attende pioggia. Un parziale ritorno del maltempo, dopo i giorni della Merla, che quest'anno lasceranno spazio al sole, con temperature al di sopra della media climatologica.