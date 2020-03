Le previsioni del meteo a Roma per sabato 28 e domenica 29 marzo registrano tempo instabile con nubi sparse con isolate piogge alternate a cielo poco nuvoloso o coperto. Un weekend l'ultimo del mese di marzo, che anticipa l'arrivo di una nuova settimana, durante la quale il quadro metereologico ci farà improvvisamente tornare in inverno, a causa dell'imperversare di una corrente d'aria fredda proveniente dalla Russia, che continuerà come nei giorni scorsi a lambire le regioni centrali e l'Italia. Domani le temperature nella Capitale saranno comprese tra 10 e 15 centigradi, con vento debole. Valori di qualche grado superiori rispetto a quelli riscontrati nei giorni passati e che si manterranno pressoché invariate anche domenica.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, sabato 28 marzo

Domani, sabato 28 marzo, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo nuvoloso con isolate piogge. Sulla Capitale è previsto cielo coperto di notte e al mattino, pioggia alternata a schirite di pomeriggio e cielo coperto di sera. Le temperature si manterranno più alte rispetto ai giorni scorsi, oscillando tra minime di 10 e massime di 15 centigradi. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi del Lazio, con possibili precipitazioni su Frosinone, Viterbo e Rieti, mentre il tempo dovrebbe mantenersi più stabile a Latina.

Le previsioni del meteo a Roma per domenica, 29 marzo

Domenica 29 marzo le previsioni del meteo nel Lazio registrano un progressivo miglioramento. A Roma il cielo sarà poco nuvoloso, così come su Latina e Viterbo. Su Frosinone si attendono possibili piogge, mentre a Rieti nebbia al mattino. Nella Capitale il tempo si manterrà bello e a tratti soleggiato per tutto l'arco della giornata.