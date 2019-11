Le previsioni meteo a Roma per mercoledì 27 novembre registrano nubi sparse con isolati temporali. Domani è previsto un nuovo peggioramento, il primo della settimana, con l'arrivo di una perturbazione che porterà un'ondata di maltempo sulla Capitale. Dopo la breve pausa di lunedì e di oggi, prepariamoci a riaprire gli ombrelli. La pioggia tornerà a cadere anche sugli altri capoluoghi del Lazio, ma fortunatamente in maniera meno intensa delle scorse settimane. Le temperature a Roma oscilleranno tra minime di 12 e massime di 17 centigradi. Come prevedono gli esperti de Il Meteo.it, il freddo inizierà a percepirsi da venerdì, con l'arrivo di masse d'aria sull'Italia provenienti dai quadranti nord occidentali. Un crollo della colonnina di mercurio che si accentuerà ancora più sensibilmente partire dalla prossima settimana, preannunciando un inverno ormai alle porte.

Previsioni meteo Roma per domani, mercoledì 27 novembre

Domani le previsioni meteo a Roma prevedono il ritorno prorompente del maltempo, con un cielo tendenzialmente coperto e precipitazioni a carattere temporalesco. Situazione non molto diversa negli altri capoluoghi di provincia, dove però non sarebbero previsti temporali ma solo pioggia che sarà debole a Viterbo e Frosinone, alternata a schiarite a Rieti, mentre a Latina nubi sparse si alterneranno a precipitazioni isolate.

Previsioni meteo Roma per il weekend, sabato 30 novembre e domenica primo dicembre

Le previsioni meteo per il weekend di sabato 30 e domenica primo dicembre anticipano un quadro meteorologico ancora perturbato. Novembre è stato il mese dei temporali e della pioggia intensa, dei nubifragi che hanno provocato ingenti danni al nostro Paese e tuttavia caratterizzato da un vento di Scirocco che ha mantenuto finora un clima piuttosto mite. La situazione cambierà a dicembre: già a partire dal fine settimana gli esperti prevedono un primo calo delle temperature, fino a 10 centigradi.