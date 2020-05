in foto: Nuvole su Roma

Le previsioni del meteo a Roma per domani, mercoledì 27 maggio, registrano bel tempo, con temperature miti e vento fresco, grazie all'influenza dell'anticiclone delle Azzorre. L'alta pressione porterà ancora sole e caldo, ma nei prossimi giorni perderà d'intensità sull'Italia e sulle regioni centrale, diminuendo la sua potenza anche sul Lazio. Domani e nei prossimi giorni l'aria si manterrà frizzante di notte e al mattino, a partire da giovedì un vortice di bassa pressione inizierà a portare con sé una corrente più fredda. Ad attenderci sarà un progressivo peggioramento in vista per venerdì, che si protrarrà anche nel corso nel weekend.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, mercoledì 27 maggio

Domani, mercoledì 27 maggio, le previsioni del meteo a Roma registrano bel tempo, vento fresco e temperature gradevoli. A Roma il cielo sarà sereno durante la notte, al mattino e per tutto l'arco della giornata, con il sole che brillerà indisturbato. I valori si attesteranno tra minime di 10 e massime di 26 centigradi. Situazione analoga nel resto dei capoluoghi di provincia. Piogge alternate a schiarite a Latina, temporali su Rieti e Frosinone.

Le previsioni del meteo per il weekend di sabato 30 e domenica 31 maggio

Le previsioni del meteo a Roma per il weekend di sabato 30 e domenica 31 maggio registrano tempo instabile, con possibili precipitazioni in vista. Nel dettaglio, sulla Capitale nella giornata di sabato cadrà la pioggia di notte, con un miglioramento al mattino, quando si attende cielo parzialmente nuvoloso, così come di pomeriggio e alla sera. Domenica il tempo dovrebbe migliorare ulteriormente sulla Capitale, con il ritorno del bel tempo e temperature gradevoli, ma con valori in calo, che arriveranno a toccare massime di 23 centigradi.