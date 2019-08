L'estate sta volgendo al termine e se le temperature per ora non accennano a calare, forti temporali sono previsti su Roma nella settimana che va dal 26 agosto al primo settembre. Si comincia già dal primo pomeriggio di questo lunedì, con sole e caldo fino alle 12 che lasceranno poi posto alle prime piogge e schiarite. Alle 15, nonostante i 32 gradi di temperatura, ci sarà un forte temporale con venti moderati e neve a 3.760 metri. Le precipitazioni però, non dureranno molto e a partire dalle 16 tornerà il sole, anche se il cielo rimarrà coperto almeno per un'altra ora. Torna invece l'afa martedì 27 agosto, con picchi di caldo che arriveranno anche a 34 gradi intorno alle 14 del primo pomeriggio: la temperatura percepita però, sarà molto più alta a causa di inquinamento e umidità. Tornano le nuvole mercoledì 28 agosto, ma rimane il caldo dei giorni passati, con temperature massime fino a 32 gradi.

Previsioni meteo Roma 26 agosto – 1 settembre: temporali nel weekend

Temperature leggermente in calo, cielo nuvoloso e piogge miste a schiarite caratterizzano invece la giornata di giovedì 29 agosto. Tregua venerdì 30 agosto, dove non pioverà tutto il giorno ma il cielo sarà prevalente coperto, mentre a partire da sabato 31 agosto i temporali si abbatteranno su Roma in entrambi i giorni del weekend. Sabato in particolare pioverà ininterrottamente e in maniera molto forte dalle 11 alle 14, mentre per il resto della giornata il cielo sarà nuvoloso. I temporali riprenderanno dalle 2 di notte del primo settembre e si interromperanno poco prima delle 5 del mattino, per poi riprendere alle 14. Il cielo rimarrà coperto per tutta la giornata, ma le piogge dovrebbero interrompersi a partire dalle 15. Le temperature rimarranno comunque alte, con picchi di 30 gradi in entrambe le giornate.