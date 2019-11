Le previsioni meteo a Roma per martedì 26 novembre registrano cielo sereno e sole. La giornata di domani vedrà una tregua al maltempo, con precipitazioni assenti su tutto il territorio del Lazio. Una pausa da pioggia e temporali che si sta già verificando oggi, mentre il resto della settimana sarà variabile, con il possibile ritorno di precipitazioni, tuttavia non particolarmente preoccupanti. Martedì i romani potranno godere di qualche ora di sole, dopo diverse settimane all'insegna del maltempo, con cielo coperto e un quadro meteorologico fortemente perturbato. Tuttavia gli esperti de Il Meteo.it prevedono che nonostante la graduale attenuazione della fase perturbata, non ci attende per i prossimi giorni una stabilità atmosferica. Dopo una breve tregua, a partire da mercoledì 27 è atteso l'arrivo di una nuova perturbazione, che riporterà forti piogge, anche sulle regioni centrali. Nel corso del weekend arriverà il freddo, con un brusco calo delle temperature.

Le previsioni meteo per domani, martedì 26 novembre

Domani il cielo sarà sereno su Roma e sugli altri capoluoghi di provincia. Nella Capitale è previsto sole per tutto l'arco della giornata, con quale lieve annuvolamento nel corso della serata. Le precipitazioni saranno completamente assenti. Stesso discorso per Frosinone, Latina e Rieti, dove splenderà il sole, mentre a Viterbo ci saranno poche nuvole. Le temperature a Roma oscilleranno tra minime di 11 e massime di 17 centigradi. Vento debole proveniente da ponente.

Le previsioni meteo Roma dal 25 novembre al primo dicembre

La settimana che va da lunedì 25 novembre a domenica primo dicembre rappresenterà una breve tregua al maltempo, tuttavia ad attenderci alle porte del nuovo mese c'è una perturbazione che imperverserà sull'Italia e sulle regioni centrali, nuovamente sotto scacco di forte pioggia e intensi temporali. Il primo assaggio lo avremo mercoledì 27 novembre, mentre giovedì, venerdì e sabato il tempo sarà discreto. Il maltempo tornerà nella giornata di domenica, quando gli esperti registrano anche l'arrivo di masse d'aria fredda.