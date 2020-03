in foto: Foto di repertorio

È iniziata col sole la giornata di mercoledì 25 marzo. Dopo il drastico abbassamento delle temperature avvenuto nei giorni scorsi, e le nevicate che si sono avute su varie province del Lazio, la giornata di oggi comincia con il bel tempo ma con temperature ancora molto basse. La minima, infatti, si attesta sui 2 gradi, mentre la massima non supererà i dodici. Dopo il picco di caldo dei giorni passati, con temperature arrivate anche a 25 gradi in una giornata, torna il freddo. E se questa mattina Roma e provincia si sono svegliate sotto al sole, la situazione è purtroppo destinata a cambiare nel pomeriggio, dove sono attese piogge intense che con il passare delle ore diventeranno via via più consistenti.

Previsioni meteo Roma 25 marzo, torna pioggia e freddo

A partire dalle 16 il cielo inizierà a essere coperto, dalle 19 inizierà a piovere. Ma è questa notte che i rovesci si faranno più importanti. Nevicate sono previste al di sopra degli 810 metri, quindi è probabile che nelle province si avranno come ieri fenomeni di nevischio in diverse zone del Lazio. Anche nei prossimi giorni la situazione non darà segni di miglioramento: giovedì in particolare le temperature sono destinate ad abbassarsi ancora di più, arrivando addirittura a toccare 10 gradi. Nella giornata di giovedì in particolare, su Roma pioverà per tutto il tempo, con rovesci e piogge molto intense che si susseguiranno per tutta la giornata. La situazione sarà in leggero miglioramento solo a partire da venerdì, anche se il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso.