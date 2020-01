Le previsioni del meteo a Roma per il 25 e 26 gennaio registrano pioggia e temporali. Sarà un weekend all'insegna del maltempo, specialmente nella giornata di sabato. Come previsto dagli esperti de IlMeteo.it infatti, "sono le ultime ore di azione per l'anticiclone che sta perdendo intensità per lasciare spazio a un vortice di bassa pressione, che porterà una perturbazione di origine atlantica". Un primo peggioramento si registrerà a partire da stasera, mentre dal mattino di sabato le nubi torneranno a coprire il cielo, preannunciando rovesci in giornata sulla Capitale e sul resto del territorio del Lazio. Per quanto riguarda le temperature, ci attende una moderata diminuzione dei valori massimi. Il quadro meteorologico migliorerà parzialmente domenica, quando la perturbazione si allontanerà. Tempo instabile anche la prossima settimana.

Le previsioni meteo Roma per domani, sabato 25 gennaio

Domani, sabato 25 gennaio, le previsioni del meteo a Roma preannunciano il ritorno del maltempo, che porterà pioggia e temporali. Sulla Capitale è attesa pioggia debole durante la notte, temporali al mattino, temporali alternati a schiarite il pomeriggio e pioggia alternata a schiarite di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 10 e massime di 14 centigradi. Maltempo anche nel resto del Lazio, con temporali su Frosinone e temporali alternati a schiarite su Latina, pioggia debole a Rieti e nubi sparse con isolate piogge a Viterbo.

Le previsioni meteo Roma per domenica 26 gennaio

Domenica 26 gennaio le previsioni del meteo a Roma registrano pioggia debole durante la notte, cielo coperto al mattino, pioggia alternata a schiarite nel pomeriggio. Un miglioramento si registrerà di sera, con cielo poco nuvoloso. Le temperature oscilleranno tra minime di 7 e massime di 13 centigradi. nel resto del Lazio vedremo pioggia su Frosinone e Latina, nebbia a Rieti e pioggia alternata a schiarite su Viterbo.