Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da forti temporali, soprattutto in provincia di Roma. Martedì 24 settembre, però, il meteo si caratterizza per il cielo terso e sereno. Solo qualche nuvola apparirà all'orizzonte intorno alle 17, nella fascia oraria in cui le temperature saranno più elevate. Se però il 24 settembre ci regala una giornata senza temporali, lo stesso non si può dire per le temperature, che rispetto agli scorsi giorni subiranno un netto calo.

Previsioni meteo Roma oggi, 24 settembre: torna il freddo

Oggi, 24 settembre, le temperature saranno più basse che nei giorni passati. La minima sarà di 16 gradi, mentre la massima di 26 gradi. I picchi più alti di caldo si verificheranno tra le 14 e le 17 del pomeriggio. Non sono previste piogge, mentre i venti soffieranno deboli o moderati.

Previsioni meteo Roma 24 settembre: stop alle piogge

Durante le prime ore del mattino le temperature saranno molto basse: alle 8 sono previsti 16 gradi, motivo per il quale chi esce molto presto per andare a scuola o al lavoro è bene che si porti un giacchetto per evitare di soffrire troppo il freddo. Mano a mano che le ore della giornata passano, si alzano anche le temperature: alle 11 sono previsti 22 gradi, che andranno ad aumentare con il procedere della giornata.

Previsioni meteo Roma domani

Domani è previsto su Roma un'inizio di giornata sereno che si protrarrà fino alle 20, ora in cui cominceranno nuovamente le piogge. Rimangono invece invariate le temperature, con la minima a 16 gradi e la massima a 26. Per la prima parte della giornata i venti soffieranno deboli sulla capitale, mentre con l'avanzare della giornata aumenteranno d'intensità.