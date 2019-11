in foto: Foto di repertorio

Le previsioni meteo a Roma per domenica 24 novembre registrano forte vento, pioggia e temporali. Continua l'ondata di maltempo che sta imperversando sull'Italia e che nel corso del weekend riguarderà anche il Lazio. Nuova allerta meteo in vista per domani, dopo quella diramata per oggi, a partire da stasera, nessun miglioramento in vista per la giornata di domenica. Gli esperti de Il Meteo.it lo avevano previsto: sarebbe stato, come di fatto è, un fine settimana da bollino nero provocato da un vortice di bassa pressione proveniente dalle isole Baleari.

Allerta meteo Roma e Lazio 24 novembre

La protezione civile del Lazio ha emanato un avviso di allerta meteo per condizioni meteorologiche avverse oltre che per la giornata di oggi, sabato 23 novembre, anche per quella di domani, domenica 24. Si attendono su Roma e su tutto il territorio regionale precipitazioni a carattere di rovescio o temporale e venti di burrasca che imperverseranno a partire da stasera e durante tutta la notte, dai quadranti meridionali, con rinforzi a burrasca forte e con possibilità di mareggiate lungo le coste esposte. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. L’allerta sul litorale nord e sulla Capitale è di codice giallo mentre per il litorale a sud di Roma è arancione per criticità idraulica e idrogeologica.

Le previsioni meteo Roma per domani, domenica 24 novembre

Domani, domenica 24 novembre sarà una giornata di allerta meteo a Roma e nel Lazio. Sulla Capitale cadranno copiose precipitazioni anche a carattere temporalesco, con rischio nubifragi. Il quadro meteorologico si manterrà fortemente perturbato anche negli altri capoluoghi di provincia. La pioggia cadrà su Viterbo, Rieti e Frosinone, mentre le scariche elettriche raggiungeranno oltre alla Capitale, anche Latina. Particolare attenzione al versante tirrenico, dove soffieranno forti venti e potrebbero manifestarsi mareggiate. Le temperature a Roma oscilleranno tra minime di 15 e massime di 16 centigradi.