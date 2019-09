in foto: Foto di repertorio

Dopo la violenta ondata di forte maltempo che ha colpito la Capitale ieri in serata, nella giornata di oggi, lunedì 23 settembre, tornerà il sereno già nel corso del pomeriggio. Cielo coperto con qualche pioggia debole fino all'ora di pranzo, poi progressivo ritorno al sereno, con la giornata di domani, che sarà caratterizzata da sole e poche nuvole. Possibili temporali mercoledì, ma da giovedì in poi dovrebbe tornare il sereno. Ancora incerte le previsioni per la prima settimana di ottobre.

Previsioni meteo Roma oggi, 23 settembre: deboli rovesci in mattinata

Per la giornata di oggi il bollettino meteo della protezione civile della Regione Lazio parla di precipitazioni "sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su zone interne e appenniniche centro-settentrionali con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della regione con quantitativi cumulati deboli". Temperature minime in rialzo, con le massime che potrebbero arrivare intorno ai 25 gradi nelle ore più calde della giornata. Molto mossi i mari.

Previsioni meteo domani

Per quanto riguarda la giornata di domani, come anticipato, previsto un cielo soleggiato sulla Capitale e in generale su tutta la Regione Lazio. Secondo il bollettino meteo regionale, però, le temperature minime diminuiranno sensibilmente. Temporali deboli previsti nella giornata di mercoledì, mentre da giovedì e fino alla fine della settimana il cielo dovrebbe essere sereno.