Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 23 marzo registrano allerta per forte vento. Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche dalle prime ore di oggi, lunedì 23 marzo e per le successive 24-36 ore. Ad attenderci venti da forti a burrasca, provenienti dal Nord Europa, che imperverseranno sulla Capitale e sul Lazio. La criticità rilevata è codice giallo. Le zone di allerta sono Bacini Costieri Nord, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza.

Oggi, lunedì 23 marzo, le previsioni del meteo a Roma registrano bel tempo, ma forte vento proveniente dalla Russia e temperature in calo. Come annunciato dagli esperti de IlMeteo.it, questa settimana torna il freddo, a causa dell'arrivo di un potente vortice di bassa pressione, che sta facendo precipitare la colonnina di mercurio, ricatapultandoci in un clima dal sapore invernale. Si registrano valori compresi tra 6 e 14 centigradi a Roma. Farà più freddo negli altri capoluoghi di provincia, dove brillerà il sole ma le minime potrebbero raggiungere lo zero.

Le previsioni del meteo per domani, martedì 24 marzo

Un ulteriore peggioramento del quadro metereologico è atteso per martedì 24 marzo, con cielo poco nuvoloso e sereno, ancora forte vento e temperature in calo. Sebbene brillerà il sole sulla Capitale e sul Lazio, la colonnina di mercurio scenderà vorticosamente al di sotto dello zero. A Roma si registreranno valori compresi tra -3 e 11 centigradi. La città più fredda sarà Rieti, dove si potrebbero registrare minime fino a -5 centigradi nelle ore della notte e al mattino presto.