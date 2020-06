Previsioni meteo Roma 23 giugno: prima ondata di caldo rovente, temperature oltre i 30 gradi

Sole e caldo e temperature oltre i 30 centigradi sono le previsioni del meteo a Roma per domani, martedì 23 giugno. L’anticiclone, in parte africano e in parte proveniente dalle Azzorre, porterà una corrente d’aria rovente, regalandoci tempo bello per tutta la settimana e nel prossimo weekend di sabato 27 e domenica 28 giugno.