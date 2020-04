in foto: foto di repertorio

Le previsioni del meteo a Roma per domani, giovedì 23 aprile, registrano bel tempo, con il ritorno di un quadro metereologico piuttosto stabile sulle regioni centrali e sul Lazio. Ciò, spiegano gli esperti, grazie alla progressiva attenuazione dell'ondata di maltempo che sta imperversando sul nostro Paese, con pioggia, vento e temporali. A partire da domani e per il resto della settimana tornerà a splendere il sole sulla Capitale, con nubi sparse ma senza precipitazioni in vista. Leggermente diversa potrebbe manifestarsi la situazione nel resto del Lazio, dove in alcune zone, specialmente nella provincia di Latina, potrebbe ancora cadere la pioggia. Temperature in aumento che oscilleranno tra minime di 14 e massime di 20 centigradi.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, giovedì 23 aprile

Domani, giovedì 23 aprile, le previsioni del meteo a Roma registrano nubi sparse. Il tempo si manterrà piuttosto stabile per l'intero arco della giornata, tranne per pioggia moderata di notte, le precipitazioni saranno assenti a partire dal mattino. Il sole tornerà a brillare sul cielo della Capitale, anche se parzialmente velato dalle nubi, mentre di sera il cielo tornerà ad essere coperto. Vento di Tramontana. Stessa situazione si registrerà su Viterbo e Rieti, mentre si attendono piogge più intense su Latina e Frosinone.

Le previsioni del meteo a Roma per il weekend

Durante il weekend di sabato 25 e domenica 26 aprile il tempo a Roma dovrebbe mantenersi bello, con qualche nube sparsa in cielo e con temperature in aumento. Un miglioramento progressivo che inizerà a manifestarsi a partire da domani, continuerà venedì e si manterrà tale anche nelle giiornate di sabato e domenica con cielo sereno e sole a Roma e nel Lazio. Sulla Capitale al mattino è prevista nebbia.