Le previsioni meteo per sabato 23 e domenica 24 novembre a Roma e nel Lazio registrano il ritorno di pioggia e temporali. Ad attenderci nelle prossime ore è un weekend all'insegna del maltempo, dopo la breve e parziale pausa di oggi, arriverà sull'Italia e sulle regioni centrali una nuova perturbazione. Un quadro metereologico fortemente instabile provocato, come informano gli esperti de Il Meteo.it, da un profondo vortice di bassa pressione proveniente da ovest del Regno Unito, che si sta muovendo verso il Mediterraneo. Nel fine settimana si formerà un vero e proprio ciclone che imperverserà arrivando a lambire anche il Lazio anche con rischio alluvioni. Particolare attenzione è rivolta alle coste tirreniche, dove soffieranno forti venti di Scirocco che potrebbero provocare mareggiate.

Le previsioni meteo Roma per domani, sabato 23 novembre

Domani in Italia sarà una giornata generalmente piovosa e le precipitazioni raggiungeranno anche il Lazio durante il pomeriggio e la sera. A Roma si attendono forti temporali. Nel resto dei capoluoghi di provincia sabato 23 novembre il quadro meteorologico resta fortemente perturbato: a Viterbo è prevista pioggia debole, a Latina pioggia alternata a schiarite, nubi sparse con isolate piogge a Rieti e temporali a Frosinone. Le temperature nella Capitale oscilleranno tra minime di 14 e massime e 18 centigradi.

Le previsioni meteo per domenica 24 novembre

Domenica 24 novembre le previsioni meteo non presentano significativi cambiamenti. A Roma cadrà ancora la pioggia accompagnata da intensi temporali che non concederanno tregua ai romani. Precipitazioni a carattere temporalesco attese anche a Latina, mentre nel resto dei capoluoghi del Lazio continuerà a piovere. Le temperature nella Capitale si attesteranno sui 15 centigradi.

Le previsioni meteo Roma dal 25 novembre al primo dicembre

L'ultima settimana di novembre che va da lunedì 25 a domenica primo dicembre le previsioni meteo subiranno un lieve e parziale miglioramento. Ciò come anticipano gli esperti accadrà già a partire da lunedì e per la prima parte della settimana. Tuttavia per sapere con certezza se potremmo godere di qualche ora di sole e riporre temporaneamente gli ombrelli è necessario attendere ancora qualche giorno.