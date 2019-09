in foto: foto di repertorio

La giornata di oggi, sabato 21 settembre, sarà all'insegna del bel tempo e con temperature stabili. Nella capitale le temperature saranno comprese tra i valori massimi di 27° e la temperatura minima di 14°. Una giornata ideale quella dio ggi per un'ultima gita al mare o per una scampagnata, ma anche per una passeggiata in città, soprattutto perché la seconda parte del week end segnerà l'arrivo di una nuova perturbazione con pioggia e temporali, che potrebbe perdurare fino a metà della prossima settimana.

Previsioni meteo Roma oggi sabato 20 settembre

Gli esperti del meteo.it sottolineano come oggi "avremo qualche nube sparsa al mattino e al pomeriggio, cielo poco nuvoloso o velato alla sera". I venti invece "saranno al mattino deboli provenienti da Sud con intensità di circa 7km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Sud-Ovest con intensità di circa 12km/h, alla sera deboli provenienti da Sud-Sud-Est con intensità di circa 8km/h".

Previsioni meteo Roma domani domenica 21 settembre

Per la giornata di domenica 21 settembre invece le condizioni meteorologiche, come già accennato, conosceranno un brusco peggioramento. In picchiata la temperature massima che non supererà i 21°C, stabili le minime. Le prime precipitazioni sono previste per la notte e per tutta la giornata previsto cielo nuvoloso e piogge, che si potranno presentare anche a carattere temporalesco su Roma ma anche sulle altre province del Lazio. Una giornata che ci proietta direttamente nel pieno dell'autunno: tirate fuori maglioni, mantelle, ombrelli e calosce.