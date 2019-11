in foto: Foto di repertorio

Le previsioni meteo a Roma per giovedì 21 novembre registrano allerta per maltempo. A renderlo noto il Centro Funzionale Regionale a seguito del avviso emesso dal Dipartimento della Protezione Civile di condizioni meteorologiche avverse. L'allerta meteo è prevista a partire dalla mattina di domani e per le successive 24-36 ore, con criticità idrogeologica e idraulica di codice giallo per rischio idrogeologico. Si attendono precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui Bacini Costieri Nord. "Per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto” si legge nella nota.

Previsioni meteo Roma per domani, giovedì 21 novembre

Domani, giovedì 21 novembre pioverà su tutto il Lazio, con temporali sia sulla Capitale che sugli altri capoluoghi di provincia. Dopo la brevissima e parziale tregua dal maltempo di oggi, giovedì 21 novembre nuove perturbazioni imperverseranno sull'Italia, in particolare sulle regioni centrali e sul versante tirrenico. Le temperature oscilleranno tra minime di 13 e massime di 14 centigradi a Roma. Gli esperti de IlMeteo.it lo avevano previsto: sono ancora lontani miglioramenti, il quadro meteorologico resterà fortemente perturbato per tutto l'arco della settimana.

Previsioni meteo Roma per sabato 23 e domenica 24 novembre

Il weekend di sabato 23 e domenica 24 novembre sarà probabilmente ancora all'insegna del maltempo a Roma e nel Lazio, con pioggia e temporali che continueranno ad imperversare sulla nostra regione senza lasciarci fare particolari programmi per gite fuori porta o passeggiate. I romani dovranno trovare alternative per trascorrere il fine settimana optando per attività al chiuso, scegliendo tra cinema, musei, mostre, sport da fare al coperto o altre alternative che offre la città, oppure rilassarsi comodamente a casa in compagnia di famigliari o amici.