in foto: foto di repertorio

Le previsioni del meteo a Roma per domani, giovedì 21 maggio, registrano cielo sereno e temperature fino a 28 centigradi. Torna a splendere il sole sul Lazio, accompagnato da una prorompente alta pressione che manterrà innalzata la colonnina di mercurio. Dopo un'azione passeggera di una perturbazione, il sole riprenderà a brillare incotrastato per tutta la restante parte della settimana. Anche il weekend, l'ultimo del mese di maggio, sarà all'insegna del tempo stabile e soleggiato sulle regioni centrali. Giugno inizierà con un caldo intenso, ad attenderci secondo gli esperti infatti c'è un'estate bollente, e già ci si domanda se si registreranno valori simili alla stagione record del 2003. L'aumento delle temperature avverrà grazie all'arrivo di una massa d'aria calda proveniente dal Nord Africa, fino a superare i 30 centigradi.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, giovedì 21 maggio

Domani, giovedì 21 maggio, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo bello, senza nubi in cielo per l'intero arco della giornata. Il sole splenderà sulla Capitale dal mattino alla sera, con temperature comprese tra minime di 15 e massime di 18 centigradi. Stessa situazione sugli altri capoluoghi del Lazio, con valori leggermente inferiori.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 13 e domenica 14 maggio

Bel tempo e sole la faranno da padroni su Roma e sul Lazio anche nel weekend. Sabato 23 maggio sulla Capitale è previsto cielo sereno per tutto l'arco della giornata, così come sugli altri capoluoghi della Regione, senza particolari variazioni. Le temperature sono in leggera diminuzione, passeranno dai quasi 30 centigradi a massime che si attesteranno sui 26 anche in città. Stesso discorso vale per la giornata di domenica 24 maggio.