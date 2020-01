Le previsioni del meteo a Roma per il 21 gennaio registrano cielo poco nuvoloso. Un martedì caratterizzato ancora dal vortice di bassa pressione, che continuerà ad influenzare le condizioni meteorologiche sull'Italia e sulle regioni centrali. Ad attenderci una settimana all'insegna di una forte instabilità, che porterà cambiamenti repentini. Come annunciano gli esperti de IlMeteo.it, il quadro è destinato a cambiare nei prossimi giorni, già a partire da mercoledì e giovedì, "grazie all'arrivo di un potente anticiclone, che riporterà il sole e un aumento delle temperature anche sul Lazio". Venerdì invece è atteso un nuovo peggioramento che si protrarrà fino a sabato, per il passaggio una perturbazione che potrebbe portare piogge e temporali. Le previsioni meteo registrano invece un miglioramento per la giornata di domenica, quando tornerà il sole su Roma e e su tutta l'Italia.

Le previsioni meteo Roma per domani, martedì 21 gennaio

Cielo poco nuvoloso o con nubi sparse sono le previsioni del meteo a Roma per la giornata di domani, martedì 21 gennaio. Su Roma il cielo sarà poco nuvoloso di notte, sereno al mattino, poco nuvoloso il pomeriggio e con nubi sparse di sera. Le temperature nella Capitale oscilleranno tra minime di 3 e massime di 15 centigradi. Il cielo sarà poco nuvoloso anche su Frosinone, Viterbo e Latina, mentre su Rieti splenderà il sole.

Le previsioni meteo Roma per mercoledì 22 gennaio

Mercoledì 22 gennaio le previsioni del meteo a Roma registrano il ritorno dell'alta pressione che porterà un aumento delle temperature. Nella Capitale il cielo sarà poco nuvoloso al mattino e durante l'arco della giornata, mentre tornerà completamente sereno di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 6 e massime di 15 centigradi. Stessa situazione nel resto del Lazio, con poche nuvole in cielo su Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti.