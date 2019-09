in foto: Una veduta di Roma

La giornata di oggi, venerdì 20 settembre, sarà per lo più soleggiata, ma attenzione: possibili rovesci nelle prime ore del mattino. Dalla tarda mattinata, però, dovrebbe tornare a splendere il sole dopo le violente precipitazioni di ieri che hanno colpito soprattutto i quartieri a est della Capitale e i comuni a sud-est e a nord-est della Capitale. Le temperature di domani saranno comprese tra i 14 e i 27 gradi, in calo soprattutto le minime rispetto alla giornata di ieri.

Previsioni meteo Roma oggi 20 settembre

Per la giornata di oggi il bollettino della Protezione civile della Regione Lazio parla di "generale e sensibile diminuzione dei valori minimi" per quanto riguarda le temperature. Venti localmente forti da nord-est sui settori appenninici della Regione Lazio. Nessun evento significativo per quanto riguarda i mari.

Previsioni meteo domani

Per la giornata di domani non sono previste precipitazioni, il tempo sarà soleggiato o poco nuvoloso e non sono neanche previste variazioni di rilievo per quanto riguarda le temperature. Le piogge dovrebbero tornare nella giornata di domenica, ma già lunedì dovrebbe tornare il sole.

Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, "piogge via via più diffuse ed intense, localmente a sfondo temporalesco, colpiranno le coste toscane, il grossetano e in seguito l'alto Lazio. Sotto osservazione la Liguria centro-orientale dove si potranno verificare forti rovesci e locali nubifragi. Altre precipitazioni bagneranno il Piemonte e la Lombardia.Verso sera è atteso un ulteriore peggioramento sul resto del Lazio, fin lungo i litorali della Campania, ma anche sul resto del Nord"