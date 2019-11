Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio per mercoledì 20 novembre registrano un lieve e temporaneo miglioramento sul Lazio e sulle regioni centrali. L'ondata di maltempo che sta imperversando sull'Italia ci concede una breve e parziale tregua, ma non ha perso la sua intensità che tornerà a manifestare con nuove precipitazioni anche a carattere temporalesco che porteranno pioggia per il resto della settimana. Le temperature oscilleranno tra minime di 13 e massime di 15 centigradi.

Le previsioni meteo a Roma per domani, mercoledì 20 novembre

Mercoledì le previsioni meteo registrano pioggia alternata a schiarite a Roma, nubi sparse con isolate piogge e temporali a Rieti e Frosinone, Viterbo e Latina. Il resto della settimana vedrà un nuovo peggioramento del quadro meteorologico, in particolare dal prossimo venerdì. Già a partire da giovedì tuttavia sulla Capitale e sugli altri capoluoghi del Lazio si abbatteranno i temporali, con possibile rischio nubifragi, specialmente sul versante tirrenico. Per la giornata di venerdì si attendono temporali con forti scariche elettriche diffusi su tutto il territorio del Lazio.

Previsioni meteo per il weekend di sabato 23 e domenica 24 novembre

Un miglioramento del quadro meteorologico potrebbe registrarsi durante il prossimo fine settimana. Come avvisano gli esperti de Il Meteo.it, tra sabato 23 e domenica 24 novembre "un pericoloso vortice ciclonico si avvicinerà all'Italia con serio rischio di fenomeni alluvionali, che darà il via a una nuova fase di maltempo" ma non dovrebbe colpire il Lazio. Attesa infatti una pausa, con un weekend, si spera, senza pioggia. A Roma, come negli altri capoluoghi del Lazio gli esperti prevedono nubi sparse ma assenza di precipitazioni, così come domenica, fatta eccezione per le province di Latina e Frosinone.