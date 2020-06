Le previsioni del meteo a Roma per il weekend di sabato 20 e domenica 21 giugno registrano sole e caldo, con temperature che raggiungeranno i 30 centigradi. Ad attenderci un fine settimana all'insegna del bel tempo, domani inizierà l'estate con tutto il suo splendore, regalandoci una piacevolissima giornata. Un weekend perfetto da trascorrere all'aria aperta, per una passeggiata nei parchi della Capitale, approfittando di una gita fuori porta o di qualche ora in spiaggia. Il sole brillerà indisturbato per tutto l'arco del fine settimana non solo su Roma e provincia, ma anche sul resto del territorio del Lazio, grazie all'influsso dell'anticiclone, che porterà aria mite e gradevole. Il quadro metereologico resterà invariato nelle giornate di sabato e domenica, poi a partire da lunedì si attende un nuovo aumento delle temperature, con la colonnina di mercurio che registrerà valori al di sopra dei trenta centigradi nelle ore più calde.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 20 giugno

Domani, sabato 20 giugno, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo bello, con cielo sereno. Nel dettaglio, sulla Capitale splenderà il sole per tutto l'arco della giornata, senza particolari variazioni in vista. Bel tempo anche sugli altri capoluoghi del Lazio, con precipitazioni del tutto assenti. Le temperature oscilleranno tra minime di 15 e massime di 29 centigradi.

Le previsioni del meteo a Roma per domenica 21 giugno

Domenica 21 giugno le previsioni del meteo a Roma promettono ancora un quadro metereologico stabile e soleggiato, di cui godremo dal mattino alla sera sulla Capitale e sul resto dei capoluoghi della Regione. Nel dettaglio su Roma il cielo sarà completamente sgombro da nubi, con temperature che toccheranno punte di trenta centigradi nelle ore più calde. Situazione analoga nel resto del Lazio.