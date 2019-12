in foto: Foto di repertorio

Allerta meteo a Roma per venerdì 20 dicembre, rischio nubifragi in serata. In arrivo una nuova ondata di maltempo che si protrarrà per tre giorni, con forti raffiche di vento che si abbatteranno sulla Capitale e sul Lazio. Il weekend prima di Natale si preannuncia fortemente perturbato, come anticipano gli esperti de IlMeteo.it, "a causa dell'imperversare di venti di Ponente e Maestrale che soffieranno fino a 120 chilometri orari e lambiranno soprattutto le coste del versante tirrenico". Attese ben tre precipitazioni nell'arco del fine settimana. Le temperature a Roma resteranno invariate, tra minime di 10 e massime di 16 centigradi. I mari saranno molto mossi, e sono attese mareggiate con onde alte otto metri.

Allerta meteo a Roma oggi, venerdì 20 dicembre

Il Centro Funzionale Regionale ha emesso un bollettino meteo di condizioni meteorologiche avverse diramato dalla protezione civile. Attesi da stasera e per le successive 18-24 ore venti forti specialmente sui rilievi montuosi e mareggiate lungo le coste del versante tirrenico. La protezione civile ha diramato l'avviso e si è attivata per far fronte ad eventuali emergenze sul territorio di competenza. Le zone di allerta meteo nel Lazio sono i bacini costieri Nord, il bacino medio Tevere, l'Appennino di Rieti, Roma, Aniene, bacini costieri Sud, bacino del Liri. La criticità registrata è codice arancione.

Previsioni meteo Roma 21 e 22 dicembre, weekend di maltempo

Le previsioni meteo a Roma per il 21 e 22 dicembre registrano un weekend all'insegna del maltempo nel Lazio e in molte regioni d'Italia. Sabato 21 dicembre nella Capitale si attende pioggia alternata a schiarite, così come a Latina, Rieti e Viterbo, mentre a Frosinone anche temporali. Domenica 22 dicembre il cielo si rasserenerà su Roma e Viterbo, dove sono previste deboli piogge alternate a schiarite, mentre negli altri capoluoghi di provincia si registra un ulteriore peggioramento, con forte pioggia e temporali.