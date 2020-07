in foto: Immagine di repertorio

Le previsioni del meteo a Roma per giovedì 2 luglio registrano bel tempo, con un picco del caldo in arrivo, che farà registrare temperature ben oltre i 30 centigradi. Ad influenzare il quadro metereologico l'anticiclone africano e l'alta pressione sub tropicale. L'afa durante la notte potrebbe disturbare il sonno. Le temperature oscilleranno tra minime di 20 e massime di 33 centigradi ed oltre, nelle ore centrali. La giornata di giovedì 2 luglio inizierà con un caldo intenso già dalle prime ore del mattino, ma a partire dal pomeriggio e poi in serata sono in visti peggioramenti. Il maltempo tornerà nel weekend, con un sabato all'insegna di pioggia, temporali e possibili allagamenti anche sul territorio del Lazio.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, giovedì 2 luglio

Domani, giovedì 2 luglio, le previsioni del meteo a Roma registrano sole e caldo intenso, con temperature che raggiungeranno picchi ben oltre i 30 centigradi, nelle ore centrali della giornata. Nel dettaglio sulla Capitale il tempo sarà bello, con vento debole o moderato. Previsto in serata un possibile peggioramento, con l'arrivo di una fase transitoria di maltempo. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi del Lazio, dove il sole brillerà indisturbato. Per quanto riguarda le temperature, si attendono massime di 31 centigradi a Rieti, 32 a Latina, 33 a Viterbo, mentre la città più calda sarà Frosinone, dove la colonnina di mercurio salirà fino a 34 centigradi.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 4 e domenica 5 luglio

Il primo weekend di luglio sarà all'insegna dell'instabilità, con una perturbazione transitoria che nel Lazio porterà pioggia, temporali e possibili allagamenti, con un passaggio che potrebbe anche raggiungere Roma. La giornata peggiore sarà sabato 4 luglio, quando si registreranno nubi sparse sul territorio della Regione, con isolate piogge, specialmente su Rieti e Viterbo, dove si attendono anche precipitazioni a carattere temporalesco. Cielo poco nuvoloso o nuvoloso nel resto del Lazio. Nuovo miglioramento in vista per la giornata di domenica 5 luglio.