in foto: foto di repertorio

Le previsioni del meteo a Roma per martedì 2 giugno registrano sole e temperature in aumento fino a 30 centigradi. Sarà una Festa della Repubblica all'insegna del bel tempo, dopo la fase fortemente perturbata del fine settimana. Il ponte in vista della ricorrenza del 2 giugno vedrà una forte instabilità: una prima parte, quella di sabato e domenica, con precipitazioni di debole o moderata intensità sulla Capitale e sul Lazio, anche a carattere temporalesco, mentre nella seconda parte, a partire da lunedì e poi nella giornata di martedì, è previsto un miglioramento, anche sul fronte delle temperature.

Le previsioni del meteo a Roma per il weekend di sabato 30 e domenica 31 maggio

Sabato 30 maggio, le previsioni del meteo a Roma per il weekend registrano nubi sparse con isolate piogge. Le precipitazioni compariranno a partire dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio, di debole intensità. Le temperature oscilleranno tra minime di 12 e massime di 20 centigradi. Nel resto del Lazio avremo nubi sparse con isolati temporali su Rieti, pioggia alternata a schiarite su Latina e temporali su Frosinone, mentre a Viterbo, dove il tempo sarà migliore e non dovrebbe piovere. Domenica 31 maggio sulla Capitale il cielo sarà poco nuvoloso di notte, sereno al mattino, con pioggia debole alternata a schiarite nel corso del pomeriggio, con un nuovo miglioramento in serata. Precipitazioni in vista anche sul resto della Regione.

Le previsioni del meteo a Roma per martedì 2 maggio

Martedì 2 giugno le previsioni del meteo a Roma registrano sole, caldo e temperature fino a 30 centigradi. nel dettaglio, il cielo sarà sereno e soleggiato per tutto l'arco della giornata. Stessa situazione negli altri capoluoghi del Lazio.